Подмосковная компания выпустила импортозамещающий препарат для лечения лёгких
Для пациентов с хронической обструктивной болезнью лёгких стал доступен первый двойной бронхолитик отечественного производства. Препарат выпускает завод биофармацевтической компании «ПСК Фарма» в особой экономической зоне «Дубна», сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области.
Такой бронхолитик предназначен для длительной поддерживающей терапии нарушений бронхиальной проходимости у взрослых от 18 лет с ХОБЛ. Лекарство представлено в форме порошкового ингалятора и доступно по льготе.
«ПСК Фарма» – единственная в России фармкомпания, производящая всю палитру респираторных препаратов для лечения бронхиальной астмы и ХОБЛ. В отличие от льготной категории пациентов с астмой, пациенты с ХОБЛ лечатся бесплатно только при подтверждении статуса инвалидности. Чаще всего лечение дорогостоящее, и мы можем за счёт локализации производства предоставить соотечественникам более доступные, но не уступающие по качеству лекарства», – сказала директор бизнес-подразделения розничных продаж компании «ПСК Фарма» Оксана Красных.По данным компании, в прошлом году ХОБЛ была диагностирована у 2,4 млн россиян. А по данным Российского респираторного общества, заболевание наблюдается у около 11 млн пациентов, включая не диагностированные случаи. ХОБЛ занимает первое место в структуре причин смертности от болезней органов дыхания. В России двойные бронхолитики для лечения ХОБЛ назначают шести из 10 пациентов.