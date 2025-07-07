Подмосковная компания выпустила импортозамещающий препарат для лечения лёгких

07 июля 2025, 13:54

оригинал Фото: пресс-службы компании «ПСК Фарма»

Для пациентов с хронической обструктивной болезнью лёгких стал доступен первый двойной бронхолитик отечественного производства. Препарат выпускает завод биофармацевтической компании «ПСК Фарма» в особой экономической зоне «Дубна», сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области.





Такой бронхолитик предназначен для длительной поддерживающей терапии нарушений бронхиальной проходимости у взрослых от 18 лет с ХОБЛ. Лекарство представлено в форме порошкового ингалятора и доступно по льготе.



«ПСК Фарма» – единственная в России фармкомпания, производящая всю палитру респираторных препаратов для лечения бронхиальной астмы и ХОБЛ. В отличие от льготной категории пациентов с астмой, пациенты с ХОБЛ лечатся бесплатно только при подтверждении статуса инвалидности. Чаще всего лечение дорогостоящее, и мы можем за счёт локализации производства предоставить соотечественникам более доступные, но не уступающие по качеству лекарства», – сказала директор бизнес-подразделения розничных продаж компании «ПСК Фарма» Оксана Красных.