Число заявлений на поступление в колледжи Подмосковья за три года выросло на 65%

01 октября 2025, 13:23

оригинал Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Количество заявлений от желающих поступить в колледжи Московской области за последние три года увеличилось на 65%. Такую информацию привёл губернатор Московской области Андрей Воробьёв.