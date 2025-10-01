Число заявлений на поступление в колледжи Подмосковья за три года выросло на 65%
Количество заявлений от желающих поступить в колледжи Московской области за последние три года увеличилось на 65%. Такую информацию привёл губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
В 2025 году подано 126,5 заявлений, то есть на 50 тысяч больше, чем в 2022-м. Всего же в этом году образование в подмосковных ссузах получают более 83,5 тыс. студентов.
«В Подмосковье 37 колледжей. Это современные образовательные центры, где готовят квалифицированные и востребованные кадры. Мы видим, что учиться там желает всё больше ребят. Сегодня шестеро из десяти школьников после девятого класса решают продолжить учёбу там. Это возможность скорее обрести профессию, устроиться на работу и начать зарабатывать. Мы стараемся модернизировать колледжи, оснащать новейшим оборудованием, внедрять передовые программы обучения. Активно сотрудничаем с предприятиями, в том числе по федеральной программе «Профессионалитет», – рассказал Воробьёв.
Он добавил, что в новом учебном году количество бюджетных мест в колледжах региона увеличили на четверть.
«Это плюс пять тысяч мест именно там, где нужны востребованные специалисты – электронщики, механики, авиаторы и технари. У ребят появилось больше возможностей учиться этим профессиям бесплатно. А всего в наших колледжах – свыше 170 направлений, по которым можно получить специальность и реализовать себя в любимом деле», – заключил губернатор.
Самым популярным у абитуриентов в этом году стало направление «информационные системы и программирование» (10,3 тыс. заявлений). Пройти обучение по этому профилю можно, например, в Ногинском колледже и Физтех-колледже в Долгопрудном.
Востребована и профессия сварщика – на неё подали более пяти тысяч заявок. Освоить её можно в колледже «Подмосковье», Раменском колледже и других.
В топ-3 также – «техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств» (4,2 тыс. заявлений). Обучение ведётся в Щёлковском колледже, колледже «Энергия» и других образовательных учреждениях.
В рамках федерального проекта «Профессионалитет» 1 сентября в Подмосковье запустили три новых кластера: атомный при поддержке Росатома на базе Электростальского колледжа; «индустрия робототехники» в Серпухове при Губернском колледже; а также ИТ, центром которого стал Физтех-колледж в Долгопрудном. Таким образом, в регионе создано уже 17 кластеров по таким профилям, как авиа- и машиностроение, металлургия, радиоэлектроника, сельское хозяйство и так далее.
В проекте «Профессионалитет» участвуют 36 колледжей, два областных вуза, 112 предприятий и организаций. Более 21 тысячи студентов обучаются по программам, разработанным вместе с работодателями, осваивают востребованные профессии.
Читайте также: