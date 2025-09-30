Студентка подмосковного медколледжа спасла мужчину в электричке

30 сентября 2025, 13:04

оригинал Фото: пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области

В поезде Казанского направления мужчине около 40 лет стало плохо: появилась сильная отдышка, ком в горле, онемение конечностей и холодный пот. Машинист вызвал скорую и объявил поиск врача среди пассажиров, сообщили в подмосковном Минздраве.





Рядом ехала студентка 3-го курса Раменского филиала Московского областного медицинского колледжа Екатерина Павлова. Девушка учится на факультете «Сестринское дело». Она смогла оказать доврачебную помощь: уложила мужчину на сидение, освободила грудную клетку, расстегнула ремень, измерила дыхание и пульс — 140 ударов в минуту.





«У мужчины была ярко выраженная паническая атака. До станции, на которой нас уже ждала бригада скорой помощи, я помогала ему правильно дышать. Делала это вместе с ним, чтобы его отвлечь. После всех моих совершенных действий пассажиру стало легче. Врачам я передала его уже в стабильном состоянии», — рассказывает девушка.