Студентка подмосковного медколледжа спасла мужчину в электричке
В поезде Казанского направления мужчине около 40 лет стало плохо: появилась сильная отдышка, ком в горле, онемение конечностей и холодный пот. Машинист вызвал скорую и объявил поиск врача среди пассажиров, сообщили в подмосковном Минздраве.
Рядом ехала студентка 3-го курса Раменского филиала Московского областного медицинского колледжа Екатерина Павлова. Девушка учится на факультете «Сестринское дело». Она смогла оказать доврачебную помощь: уложила мужчину на сидение, освободила грудную клетку, расстегнула ремень, измерила дыхание и пульс — 140 ударов в минуту.
«У мужчины была ярко выраженная паническая атака. До станции, на которой нас уже ждала бригада скорой помощи, я помогала ему правильно дышать. Делала это вместе с ним, чтобы его отвлечь. После всех моих совершенных действий пассажиру стало легче. Врачам я передала его уже в стабильном состоянии», — рассказывает девушка.
По её словам, это был первый раз, когда она оказывала настоящую первую помощь.
Студентка быстро среагировала. Екатерина рассказывает, что в её голове были мысли только о том, как помочь мужчине. Девушке в этом помогли знания из колледжа. Екатерина гордится тем, что смогла оказать помощь, и действительно благодарна преподавателям.