В России стартовала очная сдача нормативов ТехноГТО на золотые значки

30 сентября 2025, 10:03

Фото: пресс-служба платформы «Россия — страна возможностей»

В стране начался новый этап сдачи нормативов технологической грамотности ТехноГТО. Очные мероприятия проходят в рамках Национальной технологической олимпиады (НТО) и организованы Кружковым движением НТИ совместно с президентской платформой «Россия — страна возможностей», Движением Первых, НИУ ВШЭ и Росмолодежью.





Школьники, студенты и все желающие могут проверить свои знания по кибербезопасности, беспилотникам, электронике, цифровой навигации, блогингу и другим направлениям. В Московской области площадки открылись в Долгопрудном, Чехове, Коломне и Химках.



Для допуска к очной сдаче необходимо успешно пройти минимум пять онлайн-нормативов на сайте. Золотой значок получают участники, подтвердившие знания по двум дисциплинам. Обладатели смогут претендовать на дополнительные 10 баллов к ЕГЭ при поступлении в вузы в 2026 году.



«Уже сейчас с помощью онлайн-нормативов ТехноГТО каждый житель нашей страны, независимо от возраста и сферы деятельности, может проверить свою технологическую грамотность и подтянуть те или иные знания», — подчеркнул первый заместитель генерального директора президентской платформы «Россия — страна возможностей» Геннадий Гурьянов.