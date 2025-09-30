В России стартовала очная сдача нормативов ТехноГТО на золотые значки
В стране начался новый этап сдачи нормативов технологической грамотности ТехноГТО. Очные мероприятия проходят в рамках Национальной технологической олимпиады (НТО) и организованы Кружковым движением НТИ совместно с президентской платформой «Россия — страна возможностей», Движением Первых, НИУ ВШЭ и Росмолодежью.
Школьники, студенты и все желающие могут проверить свои знания по кибербезопасности, беспилотникам, электронике, цифровой навигации, блогингу и другим направлениям. В Московской области площадки открылись в Долгопрудном, Чехове, Коломне и Химках.
Для допуска к очной сдаче необходимо успешно пройти минимум пять онлайн-нормативов на сайте. Золотой значок получают участники, подтвердившие знания по двум дисциплинам. Обладатели смогут претендовать на дополнительные 10 баллов к ЕГЭ при поступлении в вузы в 2026 году.
«Уже сейчас с помощью онлайн-нормативов ТехноГТО каждый житель нашей страны, независимо от возраста и сферы деятельности, может проверить свою технологическую грамотность и подтянуть те или иные знания», — подчеркнул первый заместитель генерального директора президентской платформы «Россия — страна возможностей» Геннадий Гурьянов.С октября по декабрь 2025 года в 30 регионах России состоится более 350 мероприятий. Уже сейчас сдано свыше 80 тыс. нормативов онлайн, около 2,9 тыс. участников получили бронзовые и серебряные значки. Комплекс ТехноГТО включен в проект приказа Минпросвещения о перечне олимпиад и конкурсов, данные о результатах будут внесены в государственный реестр одаренных детей.
Президентская платформа «Россия — страна возможностей» создана в 2018 году по инициативе президента России Владимира Путина. Её цель — обеспечивать равные возможности для личного и профессионального развития граждан независимо от места жительства и профессии. За семь лет работы в проектах платформы приняли участие более 25 млн человек из 89 регионов и 150 стран.
На базе ведущих вузов действуют Центры компетенций, где студенты проходят диагностику навыков и получают инструменты для развития. Также в рамках платформы создана Мастерская управления «Сенеж», которая стала центром подготовки управленцев для государства, бизнеса и общества.