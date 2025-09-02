Число заявок на конкурс «Вместе против коррупции!» превысило 5 тысяч
Количество заявок, поданных на Международный молодёжный конкурс социальной антикоррупционной рекламы «Вместе против коррупции!», перевалило за 5 тыс. Об этом сообщается на сайте его организаторов.
Конкурс проводит Межгосударственный совет по противодействию коррупции. Организатором выступает Генпрокуратура России. Сейчас на конкурс поступило уже 5 015 работ.
«В качестве конкурсных работ принимают антикоррупционные плакаты, рисунки и видеоролики. Они должны содержать авторское название, пояснительный текст или смонтированные субтитры на русском и по возможности – на английском языках», – пояснили организаторы.Приём заявок продлится до 18:00 по московскому времени 1 октября. Подать заявку можно на сайте конкурса. Там же размещены правила его проведения.
Победителей и призёров определят в трёх возрастных категориях – от 10 до 15, от 16 до 20 лет и от 21 года до 25 лет. Полуфинал конкурса будет проходить до 25 октября; финал – с 25 октября по 25 ноября.
Подведение итогов творческого состязания приурочат к Международному дню борьбы с коррупцией, который каждый год отмечают 9 декабря.