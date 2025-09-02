Число заявок на конкурс «Вместе против коррупции!» превысило 5 тысяч

02 сентября 2025, 20:33

Фото: anticorruption.life/

Количество заявок, поданных на Международный молодёжный конкурс социальной антикоррупционной рекламы «Вместе против коррупции!», перевалило за 5 тыс. Об этом сообщается на сайте его организаторов.





Конкурс проводит Межгосударственный совет по противодействию коррупции. Организатором выступает Генпрокуратура России. Сейчас на конкурс поступило уже 5 015 работ.

«В качестве конкурсных работ принимают антикоррупционные плакаты, рисунки и видеоролики. Они должны содержать авторское название, пояснительный текст или смонтированные субтитры на русском и по возможности – на английском языках», – пояснили организаторы.