Молодёжь Подмосковья может подать заявку в «Школу межэтнической журналистики»
Всероссийский наставнический проект «Школа межэтнической журналистики» объявил конкурсный набор на текущий год. На конкурс приглашаются молодые люди от 18 до 30 лет из всех регионов страны. Занятия будут проходить как очно, так и онлайн, сообщили в пресс-службе Министерства образования Московской области.
В этом году будут работать не менее 16 региональных школ. Участие бесплатное, но предусмотрен конкурсный отбор. Подать заявку может любой молодой человек, однако приоритет отдадут тем, кто уже работает в СМИ, учится на факультетах журналистики и смежных направлений или ведёт блог.
«Список регионов для очных занятий объявят позже. У студентов онлайн-формата такие же шансы успешно завершить первый модуль и перейти на второй, как и у очников. Для участия в отборе нужно отправить мотивационное письмо на school@nazaccent.ru и пройти собеседование», – отметила куратор проекта Юлия Бобкова.Программа обучения включает два модуля – региональный и федеральный. В рамках регионального модуля слушатели получат базовые знания о межэтнической журналистике, основах государственной национальной политики, научатся работать с межнациональной темой в разных форматах. Федеральный модуль состоит из лекций ведущих специалистов, этноэкспедиций, хакатонов и творческих лабораторий.
Лучшие студенты регионального модуля поедут на очный федеральный модуль в Москву.
Подробнее о проекте можно узнать по ссылке.