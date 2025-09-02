Молодёжь Подмосковья может подать заявку в «Школу межэтнической журналистики»

02 сентября 2025, 18:17

оригинал Фото: пресс-служба Минобразования МО

Всероссийский наставнический проект «Школа межэтнической журналистики» объявил конкурсный набор на текущий год. На конкурс приглашаются молодые люди от 18 до 30 лет из всех регионов страны. Занятия будут проходить как очно, так и онлайн, сообщили в пресс-службе Министерства образования Московской области.





В этом году будут работать не менее 16 региональных школ. Участие бесплатное, но предусмотрен конкурсный отбор. Подать заявку может любой молодой человек, однако приоритет отдадут тем, кто уже работает в СМИ, учится на факультетах журналистики и смежных направлений или ведёт блог.



«Список регионов для очных занятий объявят позже. У студентов онлайн-формата такие же шансы успешно завершить первый модуль и перейти на второй, как и у очников. Для участия в отборе нужно отправить мотивационное письмо на school@nazaccent.ru и пройти собеседование», – отметила куратор проекта Юлия Бобкова.