Число жертв атаки БПЛА на Подмосковье увеличилось до двух
Спасатели обнаружили под завалами разрушенного частного дома в микрорайоне Барыбино округа Домодедово тело 71-летнего мужчины. Он стал второй жертвой атаки беспилотников на столичный регион в ночь на 6 октября. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
Ранее сообщалось о 20-летнем мужчине, погибшем в посёлке Радумля округа Солнечногорск.
«Еще раз выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших», — написал Воробьёв в своих соцсетях.Травмы в результате атаки получили девять человек. Кроме того, пострадали 47 частных домов в семи округах — Истре, Домодедове, Серпухове, Наро-Фоминске, Дмитрове, Ступине и Волоколамске. В многоквартирном доме в селе Лобаново под Домодедовым в четырёх квартирах выбило окна и повредило остекление балконов, а в Истре и Ступине задело три машины. Кроме того, в деревне Литвиново под Солнечногорском произошёл пожар на территории склада. Его уже потушили.