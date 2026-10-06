Число жертв атаки БПЛА на Подмосковье увеличилось до двух

06 октября 2026, 09:23

оригинал Фото: istockphoto.com/maxim4e4ek

Спасатели обнаружили под завалами разрушенного частного дома в микрорайоне Барыбино округа Домодедово тело 71-летнего мужчины. Он стал второй жертвой атаки беспилотников на столичный регион в ночь на 6 октября. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.





Ранее сообщалось о 20-летнем мужчине, погибшем в посёлке Радумля округа Солнечногорск.





«Еще раз выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших», — написал Воробьёв в своих соцсетях.