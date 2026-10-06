Российские подростки переписывались с неизвестными и совершили диверсию
Двоих 15-летних подростков из Кемеровской области подозревают в диверсии на железной дороге. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на УФСБ по региону.
По версии следствия, 4 октября подростки переписывались с неизвестным в одном из мессенджеров и согласились за денежное вознаграждение поджечь объект транспортной инфраструктуры на перегоне станций «Судженка — Анжерская» Сибирской железной дороги.
Молодые люди сняли свои действия на видео, отправили запись куратору и скрылись, но вскоре их задержали и предъявили обвинение. В настоящий момент решается вопрос об избрании меры пресечения. Уголовное дело возбудили по пункту «а» части 2 статьи 281 УК: «Диверсия», отметили в СК России.
Ранее сообщалось, что жителя Дагестана приговорили к 15 годам тюрьмы за подготовку теракта.
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