Российские подростки переписывались с неизвестными и совершили диверсию

06 октября 2026, 08:31

В Кузбассе двух подростков подозревают в диверсии на железной дороге

Фото: iStock/Sergei Ramiltsev

Двоих 15-летних подростков из Кемеровской области подозревают в диверсии на железной дороге. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на УФСБ по региону.