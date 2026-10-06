Губернатор Воробьёв рассказал о последствиях ночной атаки БПЛА на Подмосковье

06 октября 2026, 07:20

Воробьёв: В Подмосковье один человек погиб, шесть пострадали после ночной атаки БПЛА

оригинал Фото: iStock/Chesky_W

Московская область столкнулась с ночным налетом украинских дронов. Силы ПВО и средства РЭБ ликвидировали и подавили 185 беспилотников в 16 муниципалитетах региона. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Андрей Воробьёв.





По предварительным сведениям, в результате атаки пострадали шесть человек. В Истре госпитализировали двоих жителей Ядромина и Горок, одному из них предстоит операция. В Покровском один мужчина получил осколочные ранения, его доставили в больницу. В деревне Ляхово Домодедовского округа трое обратились за медицинской помощью, но после осмотра отказались от госпитализации.



