Губернатор Воробьёв рассказал о последствиях ночной атаки БПЛА на Подмосковье
Воробьёв: В Подмосковье один человек погиб, шесть пострадали после ночной атаки БПЛА
Московская область столкнулась с ночным налетом украинских дронов. Силы ПВО и средства РЭБ ликвидировали и подавили 185 беспилотников в 16 муниципалитетах региона. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Андрей Воробьёв.
По предварительным сведениям, в результате атаки пострадали шесть человек. В Истре госпитализировали двоих жителей Ядромина и Горок, одному из них предстоит операция. В Покровском один мужчина получил осколочные ранения, его доставили в больницу. В деревне Ляхово Домодедовского округа трое обратились за медицинской помощью, но после осмотра отказались от госпитализации.
В сторону Московского региона с вечера 5 октября летели 650 беспилотников ВСУ
В поселке Радумля Солнечногорского округа погиб 20-летний местный житель. Губернатор выразил соболезнования его родным и близким.
В Истре повреждения получили десять частных домов в Сафонтьеве, Торлопове, Горках и Ядромине, а также хозяйственные постройки и два автомобиля. В деревне Покровское Волоколамского округа пострадали фасад и остекление дома. Еще одно жилое здание разрушено в Барыбино. В селе Лобаново городского округа Домодедово загорелся частный дом.
Экстренные службы работают на всех территориях. Власти продолжают устранять последствия атаки ВСУ и оказывать жителям необходимую помощь.