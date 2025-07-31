Число жертв пожара в балашихинской пятиэтажке увеличилось до двух
Число погибших в результате пожара в пятиэтажном многоквартирном доме в Балашихе увеличилось до двух. Помимо жильца, скончался сотрудник Мособлпожспаса, сообщил глава городского округа Сергей Юров.
«Сегодня на улице Флёрова в жилом доме 2/1 произошёл пожар. Его ликвидацией занимаются специалисты МЧС и Мособлпожспаса. Дом отключён от всех коммуникаций. Жильцы эвакуированы. К сожалению, при пожаре погибли один из жильцов и сотрудник Мособлпожспаса. Для удобства жителей на стадионе «Метеор» организован пункт временного размещения. В ПВР доступны медицинская помощь, вода и питание», – написал Юров в своём ТГ-канале.Ранее сообщалось, что пожар произошёл в квартире на пятом этаже многоквартирного дома. Возгорание перешло на кровлю дома. Были спасены три человека, эвакуированы 90, в том числе 10 детей.
В ходе тушения было обнаружено тело мужчины. По факту его гибели возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.
Между тем, как рассказал замначальника Главного управления МЧС России по Московской области Алексей Логинов, сейчас пожар локализован на площади 550 кв. м.