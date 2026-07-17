«Чистая линия» доставила гуманитарную помощь в Луганск

17 июля 2026, 15:36

Видео: пресс-служба ГК «Чистая линия»

Подмосковная группа компаний «Чистая линия» направила очередной гуманитарный груз в Луганск 3 и 4 июля. Гуманитарную миссию возглавил вице-президент компании Армен Бениаминов.





В рамках поездки он встретился с российскими военнослужащими, передал им аптечки, медикаменты и мотоциклы, необходимые для выполнения повседневных задач. По традиции бойцов также угостили фирменным мороженым компании.



По словам Бениаминова, традиция привозить мороженое в зону гуманитарных поездок появилась несколько лет назад и с тех пор стала неотъемлемой частью каждой миссии.





«Началось все после того, когда мы приехали с мороженым в Тельманово, Новоазовск. С тех пор, когда приезжаем сюда, обязательно с собой берем мороженое. Это очень приятный подарок и для детей, и для наших бойцов, к которым мы приезжаем, угощаем ребят. Вот сейчас поедем в госпиталь, тоже угостим наших парней. Еще в детские дома для детей. Мороженое – это добрый продукт, он носит радость всем. Поэтому мы с удовольствием делимся нашей энергией с нашими детьми, с нашими боевыми друзьями. Ну и коллектив, все, когда знают, что я еду, каждый норовит еще больше коробочку загрузить», — сказал вице-президент ГК «Чистая линия».

«Мы делаем мороженое уже 20 лет. Поэтому ехал сюда, услышал, какие вы замечательные, думаю: привезем вам мороженого. Через неделю планирую приехать еще раз и снова заеду к вам с мороженым. Спасибо вам за все. Растите умными, настоящими, добрыми, помогайте друг другу, любите нашу Родину – Россию. И всё всегда будет у вас хорошо. Главное, чтобы было дружеское плечо: один за всех и все за одного», — дал напутствие ребятам Бениаминов.