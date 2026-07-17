В Подмосковье отремонтировали 75 дорог по нацпроекту «Инфраструктура для жизни»
75 региональных дорог общей протяжённостью свыше 230 километров отремонтировали в Московской области в текущем сезоне специалисты Мосавтодора в рамках реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
На дорогах обновляли покрытие. Работы провели как в городах, так и в малых населённых пунктах.
«На сегодня последней отремонтированной дорогой стал участок Володарского шоссе в Ленинском округе между посёлками Молоково и Володарского. Там уложили более десяти километров нового покрытия», — рассказал глава областного Минтранса Марат Сибатулин.Всего в этом году по нацпроекту в Подмосковье должны отремонтировать свыше 150 участков региональных дорог протяжённостью около 570 километров.