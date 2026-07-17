Резиденты ОЭЗ «Исток» в этом году инвестировали около миллиарда рублей
Инвестиции резидентов особой экономической зоны «Исток» в городском округе Фрязино за первые три месяца этого года составил около миллиарда рублей. Такие данные привела зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Сейчас на площадке ОЭЗ действуют 23 резидента. Эти предприятия занимаются разработкой и внедрением продукции на основе технологий СВЧ, электрооборудования, компьютерных и медицинских технологий.
«В первом квартале 2026-го резиденты ОЭЗ «Исток» инвестировали в свои проекты 998 миллионов рублей. Общий объём инвестиций на территории особой экономической зоны накопленным итогом составляет 103,6 млрд», – уточнила Зиновьева.Она добавила, что в ОЭЗ создали без малого 3750 высококвалифицированных рабочих мест.