Резиденты ОЭЗ «Исток» в этом году инвестировали около миллиарда рублей

17 июля 2026, 14:53

оригинал Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Инвестиции резидентов особой экономической зоны «Исток» в городском округе Фрязино за первые три месяца этого года составил около миллиарда рублей. Такие данные привела зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.





Сейчас на площадке ОЭЗ действуют 23 резидента. Эти предприятия занимаются разработкой и внедрением продукции на основе технологий СВЧ, электрооборудования, компьютерных и медицинских технологий.

«В первом квартале 2026-го резиденты ОЭЗ «Исток» инвестировали в свои проекты 998 миллионов рублей. Общий объём инвестиций на территории особой экономической зоны накопленным итогом составляет 103,6 млрд», – уточнила Зиновьева.