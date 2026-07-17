ОЭЗ «Дубна» признали одной из самых эффективных технико-внедренческих зон России
Особая экономическая зона «Дубна» получила 97 баллов из 100 возможных в отчёте Минэкономразвития об оценке эффективности работы ОЭЗ России в 2025 году. Об этом рассказали в пресс-службе Мининвеста Московской области.
В федеральном ведомстве оценивали инвестиционную активность резидентов, количество созданных рабочих мест, уплаченные налоги, таможенные платежи и качество работы управляющей компании.
«ОЭЗ «Дубна» подтвердила статус одной из самых эффективных особых экономических зон технико-внедренческого типа. На каждый рубль, вложенный государством в её инфраструктуру, приходится шесть рублей привлечённых средств резидентов, потраченных на оборудование, лаборатории и научно-производственные комплексы», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.По её словам, на конец прошлого года совокупный объём частного капитала, вложенного инвесторами в свои проекты на территории ОЭЗ, превысил 127 миллиардов рублей.
«При этом только за последние три года объём вложенных инвестиций резидентов достиг 80 миллиардов. Выручка резидентов увеличилась с 69 миллиардов рублей в 2023 году до 100 миллиардов в 2025-м. Совокупный общий объём выручки резидентов составляет 411 миллиардов рублей», – добавила зампред.Экономическая зона закрепила за собой статус крупнейшего работодателя севера Подмосковья. Там создают рабочие места для высококвалифицированных инженеров, учёных, IT-специалистов и конструкторов со средней зарплатой порядка 130 000 рублей.