Что делать, если домогаются на улице: советы психолога Анны Баленко

26 июня 2025, 18:30

Фото: iStock / Oscar Martin

Следственный комитет возбудил уголовное дело о склонении к изнасилованию против блогера Алекса Лесли, настоящее имя которого – Александр Кириллов. По данным следствия, он побуждал своих последователей совершать в отношении жительниц Москвы действия сексуального характера. На одном из тренингов Лесли предложил подходить к девушкам, предлагать им интимную близость и трогать за ягодицы.





Случаи домогательств после этого начали происходить прямо в центре столицы – на Тверской улице, Чистых прудах, в Китай-городе. А девушки, ставшие жертвами, стали жаловаться в соцсетях. Сам Лесли в своём ТГ-канале назвал это «флиртом».



Психолог Анна Баленко в беседе с «Радио 1» рассказала, что делать женщине, если оно подверглась уличному домогательству.

«Это ужасно и отвратительно. Если честно, я, как сказал бы Достоевский, фраппирована. Если кто-то без разрешения начинает трогать ваше тело, в первую очередь, нужно кричать. Но желательно не просто кричать «помогите». Надо найти определённого человека. Например, если вы видите мужчину или женщину в красной куртке, то обращайтесь именно к нему, к человеку рядом. Потому что, если кричать вообще, никто не отреагирует. Все будут надеяться, что поможет кто-то другой», – отметила эксперт.

«Даже для того, чтобы сделать комплимент на улице, нужно попросить разрешение. Предположим, я молодой человек, я вас встретила на улице. Я говорю: «Девушка, здравствуйте. Я хочу вам сделать комплимент, вы не против?» Я не позволяю себе сделать этот комплимент сразу, чтобы ни в коем случае не нарушить ваши границы, даже словами. Вы можете ответить: «Да, я не против». Но имеете право также сказать: «Нет, не хочу», я уже даже не говорю про физический контакт», – подчеркнула эксперт «Радио 1».