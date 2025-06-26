В Роскачестве предупредили о неожиданной опасности кухонных губок

26 июня 2025, 14:52

Эксперт Роскачества Хрипко: кухонные губки надо менять каждые 10 дней

Фото: iStock/Jorge Aguado Martin

В губке для мытья посуды можно обнаружить не только кишечную палочку, но и более опасные бактерии. Листерии и сальмонеллы появляются, если мыть губкой поверхности после разделки сырого мяса.





Об этом в эфире «Радио 1» рассказала эксперт Роскачества Екатерина Хрипко. Специалисты провели микробиологическое исследование кухонных кубок и выявили их потенциальную опасность для здоровья. Поэтому эксперты рекомендуют менять кухонные губки каждые 10 дней, чтобы снизить риск заражения кишечными инфекциями.

«Тут стоит бояться уже не кишечной палочки, а сальмонеллы, листерии и других бактерий, которые действительно опасны», — отметила собеседница «Радио 1».

«Для начала стоит мыть руки перед использованием губки. Также лучше использовать разные губки для разделочных досок, раковины и столешницы. Кроме того, надо смывать с губки средства для мытья посуды», — посоветовала Хрипко.

«Мы не знаем, какие бактерии живут на конкретной губке. Есть бактерии более хрупкие — например, кишечная палочка. Чтобы от нее избавиться, достаточно обдать губку кипятком. А есть более жизнестойкие, такие как листерия», — пояснила Екатерина Хрипко.