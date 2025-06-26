В Роскачестве предупредили о неожиданной опасности кухонных губок
Эксперт Роскачества Хрипко: кухонные губки надо менять каждые 10 дней
В губке для мытья посуды можно обнаружить не только кишечную палочку, но и более опасные бактерии. Листерии и сальмонеллы появляются, если мыть губкой поверхности после разделки сырого мяса.
Об этом в эфире «Радио 1» рассказала эксперт Роскачества Екатерина Хрипко. Специалисты провели микробиологическое исследование кухонных кубок и выявили их потенциальную опасность для здоровья. Поэтому эксперты рекомендуют менять кухонные губки каждые 10 дней, чтобы снизить риск заражения кишечными инфекциями.
«Тут стоит бояться уже не кишечной палочки, а сальмонеллы, листерии и других бактерий, которые действительно опасны», — отметила собеседница «Радио 1».По её словам, бактерии могут попасть на губку с раковины, в которой моют мясо, фрукты и овощи. Или со столешницы — если на неё ставят пакеты с продуктами. Еще источником размножения бактерий могут стать немытые руки.
«Для начала стоит мыть руки перед использованием губки. Также лучше использовать разные губки для разделочных досок, раковины и столешницы. Кроме того, надо смывать с губки средства для мытья посуды», — посоветовала Хрипко.Она добавила, что губку можно заменить специальными пластиковыми щётками — их проще промыть, и, соответственно, не надо часто менять. Также эксперт считает, что дезинфекция губок не даёт гарантии, что все бактерии будут уничтожены.
«Мы не знаем, какие бактерии живут на конкретной губке. Есть бактерии более хрупкие — например, кишечная палочка. Чтобы от нее избавиться, достаточно обдать губку кипятком. А есть более жизнестойкие, такие как листерия», — пояснила Екатерина Хрипко.Ранее диетолог Елена Соломатина рассказала, как сыры с благородной плесенью могут навредить здоровью.