Меркачёва: ни один маньяк по болезни из нового списка колонию не покинет

26 июня 2025, 16:10

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Правительство расширило перечень заболеваний, при которых подозреваемые или обвиняемые не могут содержаться под стражей. В обновлённый список вошли такие состояния, как многоплодная беременность, недостаточный рост плода, требующий медицинской помощи матери, эпилепсия, астма, фиброз, цирроз печени, артрит, подагра и артроз. В апреле Минюст предложил дополнить перечень новыми группами заболеваний, среди которых болезни крови, врождённые аномалии и пороки развития, деформации и хромосомные нарушения.





Правозащитник, член Совета по правам человека при президенте России Ева Меркачёва в интервью «Радио 1» назвала расширение этого списка хорошей новостью.

«Самое важное – в этом перечне впервые прописано, что не только конкретная болезнь, но и состояние человека в целом может быть поводом для его освобождения. Объясню на конкретных примерах. Бывает, что видишь человека, у которого много заболеваний, но каждое из них не находится в той стадии, которая попадает в перечень. Или это заболевание вообще туда не входит. А все вместе они дают такое состояние, что человек не может даже двигаться. Например, это общее состояние парализации и невозможности за собой ухаживать. Вот сейчас оно в список включено, и теперь такие люди будут освобождаться», – пояснила омбудсмен.

«Месяц назад в Матросской тишине был заключённый, и у него были искусственные отверстия, которые нужно было регулярно промывать. Он уверял близких, что он сам сможет справиться и их промыть, но потом оказалось, что нет. Он больше месяца их не промывал, а промывка требуется каждый день. Кроме того, в список включили ряд редких заболеваний, которые встречаются раз на 100 тысяч человек или даже реже», – сказала собеседница «Радио 1».

«Это крайне важно, потому что иногда нам говорят, что нельзя освобождать по болезни каких-то ужасных преступников, маньяков, страшных педофилов. У них ведь тоже могут быть болезни, и мы это прекрасно понимаем. Так вот, их освобождает суд с учётом тяжести совершённых преступлений. Если он был страшным маньяком или педофилом, и у него есть болезнь, которая препятствует отбыванию наказания, суд его наверняка не отпустит. Он имеет на это право. Поэтому я предлагаю успокоиться всем тем, кто боится, что сейчас у нас по болезни будут выходить всякие страшные преступники. Они не выходили и не будут выходить», – заверила Меркачёва.

«Там немало колясочников, парализованных, я сама их видела. Но их по болезням никто не отпускает. У нас ещё не было не было случая, чтобы по болезни отпустили одного из таких пожизненно осужденных», – подчеркнула правозащитник.