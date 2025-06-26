Меркачёва: ни один маньяк по болезни из нового списка колонию не покинет
Правительство расширило перечень заболеваний, при которых подозреваемые или обвиняемые не могут содержаться под стражей. В обновлённый список вошли такие состояния, как многоплодная беременность, недостаточный рост плода, требующий медицинской помощи матери, эпилепсия, астма, фиброз, цирроз печени, артрит, подагра и артроз. В апреле Минюст предложил дополнить перечень новыми группами заболеваний, среди которых болезни крови, врождённые аномалии и пороки развития, деформации и хромосомные нарушения.
Правозащитник, член Совета по правам человека при президенте России Ева Меркачёва в интервью «Радио 1» назвала расширение этого списка хорошей новостью.
«Самое важное – в этом перечне впервые прописано, что не только конкретная болезнь, но и состояние человека в целом может быть поводом для его освобождения. Объясню на конкретных примерах. Бывает, что видишь человека, у которого много заболеваний, но каждое из них не находится в той стадии, которая попадает в перечень. Или это заболевание вообще туда не входит. А все вместе они дают такое состояние, что человек не может даже двигаться. Например, это общее состояние парализации и невозможности за собой ухаживать. Вот сейчас оно в список включено, и теперь такие люди будут освобождаться», – пояснила омбудсмен.Кроме того, по словам Меркачёвой, в новый список включены состояния, когда есть искусственные отверстия, которые крайне важны.
«Месяц назад в Матросской тишине был заключённый, и у него были искусственные отверстия, которые нужно было регулярно промывать. Он уверял близких, что он сам сможет справиться и их промыть, но потом оказалось, что нет. Он больше месяца их не промывал, а промывка требуется каждый день. Кроме того, в список включили ряд редких заболеваний, которые встречаются раз на 100 тысяч человек или даже реже», – сказала собеседница «Радио 1».При этом она напомнила, что заключённого освобождают не решением медиков. Медицинская комиссия может чётко констатировать, что есть болезнь, но дальше решение принимает суд.
«Это крайне важно, потому что иногда нам говорят, что нельзя освобождать по болезни каких-то ужасных преступников, маньяков, страшных педофилов. У них ведь тоже могут быть болезни, и мы это прекрасно понимаем. Так вот, их освобождает суд с учётом тяжести совершённых преступлений. Если он был страшным маньяком или педофилом, и у него есть болезнь, которая препятствует отбыванию наказания, суд его наверняка не отпустит. Он имеет на это право. Поэтому я предлагаю успокоиться всем тем, кто боится, что сейчас у нас по болезни будут выходить всякие страшные преступники. Они не выходили и не будут выходить», – заверила Меркачёва.Она пояснила, что есть колонии для пожизненно осуждённых, и люди, которые там находятся, совершили самые тяжкие преступления.
«Там немало колясочников, парализованных, я сама их видела. Но их по болезням никто не отпускает. У нас ещё не было не было случая, чтобы по болезни отпустили одного из таких пожизненно осужденных», – подчеркнула правозащитник.Впрочем, она признала, что преступления бывают разные. Например, Ева Меркачёва видела в колонии бандита, осуждённого ещё в 80-х годах, и он толком не помнит, что сделал. Заключённому 80 лет, он тяжело парализован и практически не может разговаривать. Никакого толку держать его в колонии нет, убеждена омбудсмен. В то же время есть близкие, которые готовы взять на себя обязанности по уходу за ним. Она считает, что таких людей можно было бы освободить.