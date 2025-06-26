Склонял к изнасилованию: юрист раскрыл, какое наказание грозит Алексу Лесли

26 июня 2025, 13:15

Юрист Соловьёв: Алексу Лесли грозит до шести лет тюрьмы

Фото: iStock/JackF

«Циничное и мерзкое» видео, в котором блогер Алекс Лесли (настоящее имя — Александр Кириллов) призывал хватать за попы женщин, а после уводить в туалет, стало прямым основанием к возбуждению уголовного дела.





Об этом «Радио 1» рассказал заслуженный юрист РФ Иван Соловьёв. Напомним, что, по данным СК, «мастера пикапа» обвиняют в подстрекательстве к совершению изнасилования, ему грозит до 4,5 лет.

«Тот комментарий, который он дал, находясь за границей, совершенно циничный, мерзкий, гадкий, в котором он сказал, что нужно было брать за одно место и везти в туалет, и там как раз совершать те самые изнасилования. <…> То есть человек ещё раз признал наличие состава преступления, а именно склонение к совершению. Тут можно двояко трактовать: либо изнасилование, либо насильственные действия сексуального характера, всё-таки, наверное, насильственные действия сексуального характера. И здесь тюремный срок — от трёх до шести лет», — пояснил эксперт.

«Это не просто нарушение общественного порядка, а нарушение прав конкретной женщины, к которой они приставали, это посягательство на её половую свободу, то есть человек не способен сам выбирать, с кем ему общаться», — заявил Соловьёв.