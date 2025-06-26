Склонял к изнасилованию: юрист раскрыл, какое наказание грозит Алексу Лесли
Юрист Соловьёв: Алексу Лесли грозит до шести лет тюрьмы
«Циничное и мерзкое» видео, в котором блогер Алекс Лесли (настоящее имя — Александр Кириллов) призывал хватать за попы женщин, а после уводить в туалет, стало прямым основанием к возбуждению уголовного дела.
Об этом «Радио 1» рассказал заслуженный юрист РФ Иван Соловьёв. Напомним, что, по данным СК, «мастера пикапа» обвиняют в подстрекательстве к совершению изнасилования, ему грозит до 4,5 лет.
«Тот комментарий, который он дал, находясь за границей, совершенно циничный, мерзкий, гадкий, в котором он сказал, что нужно было брать за одно место и везти в туалет, и там как раз совершать те самые изнасилования. <…> То есть человек ещё раз признал наличие состава преступления, а именно склонение к совершению. Тут можно двояко трактовать: либо изнасилование, либо насильственные действия сексуального характера, всё-таки, наверное, насильственные действия сексуального характера. И здесь тюремный срок — от трёх до шести лет», — пояснил эксперт.По его словам, пытаясь обучить молодых людей и мужчин сомнительным приёмам соблазнения, блогер посягнул на половую неприкосновенность женщин.
«Это не просто нарушение общественного порядка, а нарушение прав конкретной женщины, к которой они приставали, это посягательство на её половую свободу, то есть человек не способен сам выбирать, с кем ему общаться», — заявил Соловьёв.Чтобы замять скандал, инициатором которого стал сам Алекс Лесли, он послал своих учениц в центр Москвы, которые приставали к мужчинам. Как отметил блогер, теперь девушкам должны начать мстить за домогательства.
Напомним, что пикапер стал известен после того, как призывал мужчин прямо на улице добиваться от женщин интимной связи. Последователи Лесли начали массово использовать метод. Из-за этого множество девушек заявили о домогательствах.