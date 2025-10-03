В Московской области упростили подачу заявок на поверку счётчиков газа

03 октября 2025, 10:00

оригинал Фото: Istock / Bet_Noire

Жителям Подмосковья стало проще подавать заявки на поверку газовых счётчиков. Об этом сообщили в пресс-службе Мингосуправления, информационных технологий и связи Московской области.





На региональном портале в услуге «Поверка бытовых приборов учёта газа» лицевой счёт абонента теперь будет заполняться автоматически по информации из профиля заявителя.

«Чтобы сэкономить время и избежать ошибок, в разделе «Недвижимость» личного профиля нужно дать согласие на подтягивание данных о недвижимости из Росреестра и лицевых счетов Мособлгаза. После этого лицевой счёт будет подставляться в электронную форму во время оформления заявки автоматически», – пояснила министр государственного управления, информационных технологий и связи региона Надежда Куртяник.