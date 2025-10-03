В Московской области упростили подачу заявок на поверку счётчиков газа
Жителям Подмосковья стало проще подавать заявки на поверку газовых счётчиков. Об этом сообщили в пресс-службе Мингосуправления, информационных технологий и связи Московской области.
На региональном портале в услуге «Поверка бытовых приборов учёта газа» лицевой счёт абонента теперь будет заполняться автоматически по информации из профиля заявителя.
«Чтобы сэкономить время и избежать ошибок, в разделе «Недвижимость» личного профиля нужно дать согласие на подтягивание данных о недвижимости из Росреестра и лицевых счетов Мособлгаза. После этого лицевой счёт будет подставляться в электронную форму во время оформления заявки автоматически», – пояснила министр государственного управления, информационных технологий и связи региона Надежда Куртяник.Поверку газового счётчика нужно делать раз в 6-10 лет в соответствии со сроками, указанными в паспорте прибора. Подать заявку можно онлайн.
Услуга «Поверка бытовых приборов учета газа» доступна на главной странице регионального портала в блоке «Полезная информация» и в разделе «Жильё» – «Газоснабжение». Воспользоваться ею могут физлица.
Чтобы отправить заявку, нужно авторизоваться на портале через ЕСИА и заполнить онлайн-форму. Решение поступит в личный кабинет в течение пяти рабочих дней. После этого заявителю позвонят и согласуют время приезда специалиста.
Акт выполненных работ поступит в электронном виде в личный кабинет. Его необходимо будет подписать онлайн с помощью «Госключа».