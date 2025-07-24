Что делать, если укусило животное: инструкция от медиков подмосковной скорой

24 июля 2025, 14:20

оригинал Фото: t.me/gbuzmossmp

Каждое животное может нести угрозу для человека – напасть, сильно испугать или укусить. Это может быть смертельно опасно, если речь идёт о заражении бешенством. Заболевание можно предотвратить, если начать действовать сразу после укуса, сообщили в пресс-службе Московской областной станции скорой медицинской помощи.





Бешенство очень опасно и после появления клинических симптомов заканчивается летальным исходом в 100% случаев. При этом болезнь может не проявиться сразу после укуса, так как продолжительность инкубационного периода у человека составляет от нескольких дней до нескольких лет. Обычно он длится два – три месяца, редко – более года.

«Если вас укусила собака, кошка, морская свинка, прирученная обезьянка или другой зверёк, нужно как можно быстрее промыть рану под проточной водой с мылом в течение 10-15 минут. Края раны следует обработать 70-процентным этиловым спиртом или пятипроцентным спиртовым раствором йода. Можно использовать и другие имеющиеся антисептики. В кратчайших срок необходимо обратиться за медицинской помощью, вызвать скорую помощь. Чем раньше вы это сделаете, тем меньше риск заболеть бешенством», – говорится в сообщении.

«В медучреждении вам окажут специализированную помощь и назначат антирабическое лечение. Полный курс антирабической вакцинации включает шесть внутримышечных инъекций. Первую прививку делают в день обращения, далее – на 3, 7, 14, 30 и 90-е сутки после контакта с животным. Если лабораторное исследование доказало отсутствие у животного бешенства, лечение прекращают. Во всех случаях, когда наблюдать за животным невозможно – например, оно убито, погибло или убежало, – лечение продолжают по полной схеме», – добавили медики.