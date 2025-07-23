В Подмосковье с начала года заработали 38 новых рентген-аппаратов

23 июля 2025, 15:28

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

38 современных рентген-аппаратов установили в медицинских учреждениях Московской области с начала текущего года, сегодня новый прибор начал работать в поликлиники города Электроугли Богородского округа. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.





Цифровое оборудование поставили вместо устаревшего аналогового рентген-аппарата.





«Сегодня запустили в работу новый рентген-аппарат в Богородском округе. А всего с начала 2025 года запустили в регионе 38 цифровых рентген-аппаратов. На их закупку было выделено более 960 миллионов рублей», — рассказал зампред областного правительства — глава Минздрава Подмосковья Максим Забелин.