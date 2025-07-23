В кол-центр «Стань мамой в Подмосковье» поступило около 150 тыс. звонков
Почти 150 тысяч звонков обработали операторы кол-центра «Стань мамой в Подмосковье» с начала 2025 года, причём около 8,9 тыс. звонков поступило из других регионов. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Звонящие узнают о том, какие документы понадобятся в роддоме, какие выплаты положены на новорождённых, кроме того, операторы рассказывают о системе родовспоможения в Подмосковье и помогают с выбором роддома.
«Кол-центр «Стань мамой в Подмосковье был открыт в 2019 году. Всего там приняли уже свыше 1,3 млн звонков», — отметил зампред областного правительства — глава Минздрава Московской области Максим Забелин.Кол-центр «Стань мамой в Подмосковье» ежедневно работает с 8 утра до 20:00. Звонок бесплатный. Номер телефона: 8-800-550-30-03.