В кол-центр «Стань мамой в Подмосковье» поступило около 150 тыс. звонков

23 июля 2025, 11:10

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Почти 150 тысяч звонков обработали операторы кол-центра «Стань мамой в Подмосковье» с начала 2025 года, причём около 8,9 тыс. звонков поступило из других регионов. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.





Звонящие узнают о том, какие документы понадобятся в роддоме, какие выплаты положены на новорождённых, кроме того, операторы рассказывают о системе родовспоможения в Подмосковье и помогают с выбором роддома.





«Кол-центр «Стань мамой в Подмосковье был открыт в 2019 году. Всего там приняли уже свыше 1,3 млн звонков», — отметил зампред областного правительства — глава Минздрава Московской области Максим Забелин.