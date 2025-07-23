Раменские медики стали призёрами турслёта работников здравоохранения
Видео: пресс-служба Раменской больницы
Медики из Раменского показали достойные результаты на X Молодёжном туристическом слёте работников здравоохранения Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципального округа.
«В слёте участвовали 20 команд. В течение трёх дней представители медучреждений Подмосковья проходили различные испытания, демонстрируя спортивные навыки и творческий потенциал. Команда Раменской больницы «Рамсоюз» заняла третье место в конкурсе «Лучшая стенгазета», – рассказали в пресс-службе.Организаторами слёта выступили Минздрав Подмосковья и профсоюз работников здравоохранения. Команду приехали поддержать главврач больницы Сергей Маркитан и председатель профсоюзной организации Ирина Потапова.