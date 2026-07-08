Что делать при укусе животного: советы луховицкого врача

08 июля 2026, 10:49

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В Подмосковье в этом сезоне медики фиксировали травмы пациентов от укусов свиней, крыс, куницы и гадюки. Но чаще всего их кусали кошки и собаки, сообщили в пресс-службе Минздрава Московской области.





По данным на 7 июня, в приёмное отделение Луховицкой больницы за медицинской помощью с укусами с начала года обратились около 200 человек.



Бездомные собаки и кошки в городе или сельской местности представляют опасность для людей, так как могут переносить бешенство. В дикой природе носителем смертельной болезни может оказаться любое животное – лисы, волки, енотовидные собаки, кабаны, белки и даже ежи. Бешенство передаётся через укус, при оцарапывании и через слюну животного.

«После инфицирования вирус попадает в спинной и головной мозг, разрушая его клетки, и приводит к гибели человека. Бешенство или гидрофобия – инфекционное заболевание с абсолютной летальностью. Заболевший гидрофобией человек неизбежно погибает. Поэтому важно как можно быстрее обратиться за медицинской помощью и получить специфическое лечение, в том числе экстренное вакцинирование», – сказала врач-эпидемиолог Луховицкой больницы Майя Катюрина.

«Нужно обязательно проводить вакцинацию против бешенства домашним и сельскохозяйственным животным, избегать контактов с безнадзорными кошками и собаками, не кормить их с рук. Лучше не контактировать не только с дикими, но и чужими домашними животными», – отметила врач.