Что делать при укусе животного: советы луховицкого врача
В Подмосковье в этом сезоне медики фиксировали травмы пациентов от укусов свиней, крыс, куницы и гадюки. Но чаще всего их кусали кошки и собаки, сообщили в пресс-службе Минздрава Московской области.
По данным на 7 июня, в приёмное отделение Луховицкой больницы за медицинской помощью с укусами с начала года обратились около 200 человек.
Бездомные собаки и кошки в городе или сельской местности представляют опасность для людей, так как могут переносить бешенство. В дикой природе носителем смертельной болезни может оказаться любое животное – лисы, волки, енотовидные собаки, кабаны, белки и даже ежи. Бешенство передаётся через укус, при оцарапывании и через слюну животного.
«После инфицирования вирус попадает в спинной и головной мозг, разрушая его клетки, и приводит к гибели человека. Бешенство или гидрофобия – инфекционное заболевание с абсолютной летальностью. Заболевший гидрофобией человек неизбежно погибает. Поэтому важно как можно быстрее обратиться за медицинской помощью и получить специфическое лечение, в том числе экстренное вакцинирование», – сказала врач-эпидемиолог Луховицкой больницы Майя Катюрина.При укусе необходимо в течение 10 минут интенсивно промыть рану струёй мыльного раствора, наложить повязку и обратиться в ближайший медпункт. В Подмосковье во всех больницах, включая сельские ФАПы и амбулатории, есть антирабическая вакцина и другие необходимые препараты для комбинированного лечения при укусах животных.
Катюрина напомнила и другие важные правила безопасности.
«Нужно обязательно проводить вакцинацию против бешенства домашним и сельскохозяйственным животным, избегать контактов с безнадзорными кошками и собаками, не кормить их с рук. Лучше не контактировать не только с дикими, но и чужими домашними животными», – отметила врач.Она добавила, что важно научить этим правилам ребёнка, а также попросить его не скрывать от взрослых случаи даже незначительных повреждений, нанесенных животными.