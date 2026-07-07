Роботы убрали в подмосковных медучреждениях 1,5 млн квадратных метров площади
В медицинских организациях Московской области с августа прошлого года для поддержания чистоты используют роботов-уборщиков. За это время они уже убрали более 1,5 миллионов квадратных метров площади, сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
Благодаря встроенным датчикам аппараты самостоятельно определяют степень загрязнения поверхностей, корректируют маршрут, чтобы не мешать пациентам и посетителям, и выполняют уборку по заданному графику.
«Роботизированные технологии помогают поддерживать высокий уровень чистоты и комфорта в наших медицинских учреждениях. Они уже убрали свыше 1,5 миллионов квадратных метров, что сопоставимо с площадью олимпийского комплекса «Лужники». А общая продолжительность их работы превысила 130 суток. Использование таких решений позволяет повысить эффективность уборки и снизить нагрузку на персонал», – отметил зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.В министерстве добавили, что сейчас автоматизированные уборочные системы используют в Детском научно-клиническом центре имени Л.М. Рошаля, Лобненской городской больнице и консультативно-диагностическом центре «Ромашка».