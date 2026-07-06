С начала лета здоровье в парках проверили около 2000 жителей Подмосковья
Жители Московской области старше 18 лет в прошедшие выходные могли проверить здоровье в парках региона. Этой возможность воспользовались более 300 человек, сообщили в пресс-службе Минздрава Подмосковья.
Выездные бригады врачей работали в 22 городских округах.
«Осмотры в парках по выходным – это возможность совместить заботу о своём здоровье с прогулкой на свежем воздухе. 4 и 5 июля это сделали 304 жителя, а с начала лета – уже около 2000», – рассказал зампредседателя правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.В министерстве напомнили о важности своевременной проверки здоровья. Выявленные на ранней стадии заболевания лучше поддаются лечению, что позволяет сохранить качество жизни.
Результаты обследования придут в личный кабинет пациента на портале «Здоровье».