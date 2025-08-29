29 августа 2025, 18:50

Фото: iStock/Oleg Kovtun

Дачные участки на юге Подмосковья атаковали тарантулы. Об этом рассказали владельцы территорий telegram-каналу «Осторожно, Москва».





Как оказалось, на участках появились южнорусские тарантулы. По словам арахнолога Федора Мартыновченко, эти пауки действительно обитают в Московской области и опасности для человека не представляют. Как правило, они не вылезают из своих норок, а их поведение можно объяснить потеплением.



Мартыновченко отметил, что эти пауки кусаются больно, но для жизни человека опасности не представляют.





«Южнорусские тарантулы встречаются у нас. Но они, как правило, не вылезают из своих норок. Возможно, на их появление повлияло потепление. А вот смертельной опасности для человека они не представляют. Эти пауки могут больно укусить, болеть будет несколько дней, но умереть от их укуса нельзя», — пояснил арахнолог.