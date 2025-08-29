Второго туриста со Шри-Ланки госпитализировали с лихорадкой денге в Подмосковье
В Подмосковье госпитализировали второго туриста с подозрением на лихорадку денге. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
37-летний житель Балашихи Александр был был доставлен в больницу с симптомами, характерными для заболевания: озноб, высокая температура и ломота в суставах. Его состояние оценивается как средней тяжести.
Александр отдыхал на Шри-Ланке вместе с Евгением – первым пациентом с похожими симптомами, который был госпитализирован накануне. Оба мужчины вернулись из отпуска 26 августа, и ухудшение самочувствия у них началось уже в аэропорту.
Медики продолжают наблюдение за состоянием пациентов и проводят необходимые обследования для подтверждения диагноза.
