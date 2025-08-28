Достижения.рф

В Минздраве Дагестана начали проверку смерти подростка после осмотра трёх врачей

Фото: iStock/wattanaphob

Минздрав Дагестана начал служебную проверку по факту смерти 15-летнего мальчика из Дербентского района. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.



Отмечается, что несовершеннолетнего пациента осматривали несколько врачей, включая трёх травматологов, которые назначили необходимое лечение. Вопреки распространённым в соцсетях заявлениям о том, что мальчику не проводили рентгенологическое исследование, служебная проверка опровергла эту информацию. Рентген-снимки были сделаны, и не один раз, подчёркивают в Минздраве.

По результатам обследований перелома не выявлено, а также не было признаков температуры или воспалительной реакции.

Расследование причин смерти продолжается.

О гибели подростка в Дагестане стало известно 27 августа. Мальчик жаловался на сильную боль в руке. Медики скорой помощи заподозрили перелом, однако в травмпункте, со слов родственников, не работал рентген-аппарат, и пациента пришлось перевезти в Центральную районную больницу. Там ему поставили диагноз – сильный ушиб.

25 августа школьника отправили на обследование в Ставрополь, где врачи обнаружили серьёзное нагноение, предположив, что оно вызвано укусом насекомого. К сожалению, за это время у подростка развился сепсис, и спасти его не удалось.

Анастасия Чинкова

