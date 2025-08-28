Россиянин едва не погиб от укуса комара во время отдыха на Шри-Ланке

28 августа 2025, 11:31

Фото: iStock/VlarVix

Житель Подмосковья едва не умер после укуса насекомого на Шри Ланке. По данным Telegram-канала Mash, у парня начались сильный озноб, головная боль и ломота в суставах, а температура поднялась до 40 градусов.