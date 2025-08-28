Россиянин едва не погиб от укуса комара во время отдыха на Шри-Ланке
Житель Подмосковья едва не умер после укуса насекомого на Шри Ланке. По данным Telegram-канала Mash, у парня начались сильный озноб, головная боль и ломота в суставах, а температура поднялась до 40 градусов.
28-летний Евгений вернулся из путешествия, однако уже в московском аэропорту почувствовал резкое ухудшение здоровья.
Мужчину экстренно госпитализировали в инфекционное отделение с подозрением на лихорадку Денге – опасное вирусное заболевание, передающееся через укусы комаров. После курса капельниц состояние пациента улучшилось. В настоящее время он восстанавливается в больнице и чувствует себя гораздо лучше.
Читайте также: