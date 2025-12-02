Датчиками контроля тепла уже оснастили более 300 подмосковных МКД
Датчики контроля тепла установили уже в 320 многоквартирных домах Подмосковья. Об этом заявил министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Игорь Даниленко, выступая на заседании Мособлдумы.
Доклад был посвящён готовности МКД к отопительному периоду 2025/2026 годов. Министр напомнил, что сейчас в области реализуют пилотный проект по установке датчиков на общедомовых приборах учёта концевых домов.
«Цель – усилить контроль за параметрами давления и температуры. Уже установили датчики в 320 МКД в Подольске, Чехове, Воскресенске, Солнечногорске и Рузе. Принятые меры дали результат. Видим, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество обращений жителей в период пуска тепла снизилось на 26%», – отметил Даниленко.По его словам, на контроле остаются муниципалитеты, которые не устранили выявленные нарушения в установленные сроки. Это Дмитровский, Сергиево-Посадский и Наро-Фоминский округа.
Помимо этого, регулярно проводится профилактика нарушений. Их устранение занимает от трёх до пяти дней.