Датчиками контроля тепла уже оснастили более 300 подмосковных МКД

02 декабря 2025, 20:11

оригинал Фото: пресс-служба Минчистоты Московской области

Датчики контроля тепла установили уже в 320 многоквартирных домах Подмосковья. Об этом заявил министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Игорь Даниленко, выступая на заседании Мособлдумы.





Доклад был посвящён готовности МКД к отопительному периоду 2025/2026 годов. Министр напомнил, что сейчас в области реализуют пилотный проект по установке датчиков на общедомовых приборах учёта концевых домов.

«Цель – усилить контроль за параметрами давления и температуры. Уже установили датчики в 320 МКД в Подольске, Чехове, Воскресенске, Солнечногорске и Рузе. Принятые меры дали результат. Видим, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество обращений жителей в период пуска тепла снизилось на 26%», – отметил Даниленко.