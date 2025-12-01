В подмосковной Истре предотвратили незаконный сброс строительного мусора
В Истре специалисты Главного управления региональной безопасности Московской области совместно с Минэкологии, Минчистоты и ГУ МВД России по Московской области провели межведомственные рейды по выявлению нелегальных перевозчиков отходов. С 2022 года такие проверки на дорогах Подмосковья проводят регулярно. Об этом сообщили в ГУРБ региона.
На последних рейдах в Истре предотвратили незаконный сброс около 67 м³ строительного мусора. Проверили более 60 единиц техники. У семи водителей не было необходимых документов, подтверждающих легальность транспортировки отходов. По каждому случаю возбудили административные дела, шесть автомобилей задержали и отправили на спецстоянки.
«Проведение совместных проверок даёт возможность оперативно фиксировать и предотвращать правонарушения в сфере обращения с отходами на местах. Это является важным элементом систематической работы органов власти по контролю над экологической ситуацией и соблюдением законности в регионе», — отметил руководитель Главного управления региональной безопасности Московской области в ранге министра Кирилл Карасев.Мониторинг состояния окружающей среды Подмосковья ведут в том числе с помощью современных технологий — искусственного интеллекта. В лесополосах и удалённых районах устанавливают фотоловушки, которые фиксируют нарушения.
Работа по борьбе с незаконной транспортировкой отходов реализуют на территории всей Московской области. Контрольно-надзорные органы вместе с представителями правоохранительных органов будут пресекать подобные инциденты, чтобы не допустить появления стихийных свалок и навалов ТКО.