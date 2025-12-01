В подмосковной Истре предотвратили незаконный сброс строительного мусора

01 декабря 2025, 14:28

оригинал Фото: пресс-служба Главного управления региональной безопасности Московской области

В Истре специалисты Главного управления региональной безопасности Московской области совместно с Минэкологии, Минчистоты и ГУ МВД России по Московской области провели межведомственные рейды по выявлению нелегальных перевозчиков отходов. С 2022 года такие проверки на дорогах Подмосковья проводят регулярно. Об этом сообщили в ГУРБ региона.





На последних рейдах в Истре предотвратили незаконный сброс около 67 м³ строительного мусора. Проверили более 60 единиц техники. У семи водителей не было необходимых документов, подтверждающих легальность транспортировки отходов. По каждому случаю возбудили административные дела, шесть автомобилей задержали и отправили на спецстоянки.





«Проведение совместных проверок даёт возможность оперативно фиксировать и предотвращать правонарушения в сфере обращения с отходами на местах. Это является важным элементом систематической работы органов власти по контролю над экологической ситуацией и соблюдением законности в регионе», — отметил руководитель Главного управления региональной безопасности Московской области в ранге министра Кирилл Карасев.

