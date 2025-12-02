К уборке снега в Подмосковье подготовили более 3500 единиц техники
Московская область полностью готова встретить зимний сезон, сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.
Основу ресурсной базы для борьбы со снегом и наледью, которую сформировали коммунальщики, составят более 8000 рабочих и порядка 3500 единиц спецтехники. Весь автопарк прошёл подготовку и оснащён необходимым оборудованием.
«Мы проактивно провели точечную оценку каждого муниципалитета. Техника укомплектована, маршруты отработаны, персонал обучен. К началу зимы все территории региона вышли на единый стандарт готовности», – рассказал вице-губернатор Подмосковья Владислав Мурашов.
Как отметили в региональном Минчистоты, основной парк включает тракторы, мини-погрузчики, самосвалы, фронтальные погрузчики, экскаваторы-погрузчики, комбинированные дорожные машины, автогрейдеры и лаповые снегопогрузчики.
Помимо техники, каждый день к работам будут привлекать сотрудников коммунальных служб. В зоне их ответственности – дворы, общественные пространства и муниципальные участки дорог. Коммунальщики будут проводить ручную и механизированную уборку тротуаров и подходов к подъездам.