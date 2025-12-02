К уборке снега в Подмосковье подготовили более 3500 единиц техники

02 декабря 2025, 16:19

оригинал Фото: пресс-служба Минчистоты Московской области

Московская область полностью готова встретить зимний сезон, сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.





Основу ресурсной базы для борьбы со снегом и наледью, которую сформировали коммунальщики, составят более 8000 рабочих и порядка 3500 единиц спецтехники. Весь автопарк прошёл подготовку и оснащён необходимым оборудованием.

«Мы проактивно провели точечную оценку каждого муниципалитета. Техника укомплектована, маршруты отработаны, персонал обучен. К началу зимы все территории региона вышли на единый стандарт готовности», – рассказал вице-губернатор Подмосковья Владислав Мурашов.