Дед Мороз из Подмосковья подарил праздник детям Мариуполя
Фонд капитального ремонта Московской области принял участие во Всероссийской акции «Ёлка желаний» и помог исполнить новогодние мечты детей с новых территорий. Об этом сообщили в подмосковном МинЖКХ.
Добрая акция проходит по всей стране с 2018 года. Её старт традиционно даёт Президент России Владимир Путин. Каждый год к инициативе присоединяются тысячи людей и организаций, чтобы подарить детям веру в чудо.
В этом году представители Фонда капремонта Подмосковья приехали в Мариуполь. Руководитель проекта Фонда Алексей Стопорев поздравил 20 детей с наступающим Новым годом, перевоплотившись в Деда Мороза. Ребята получили подарки, о которых заранее написали на «Ёлке желаний».
«Мечта для ребенка – это нечто очень важное и искреннее, поэтому хочется подарить настоящее волшебство», – отметил Алексей Стопорев.Помимо подарков детей ждали праздничная атмосфера, поздравления и ощущение настоящей новогодней сказки. Акция «Ёлка желаний» за годы своего существования объединила более 120 000 неравнодушных людей. Вместе они помогли исполнить мечты детей, которые оказались в сложной жизненной ситуации, и доказали — новогодние чудеса действительно случаются.