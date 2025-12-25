Дед Мороз из Подмосковья подарил праздник детям Мариуполя

25 декабря 2025, 15:06

оригинал Фото: пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области

Фонд капитального ремонта Московской области принял участие во Всероссийской акции «Ёлка желаний» и помог исполнить новогодние мечты детей с новых территорий. Об этом сообщили в подмосковном МинЖКХ.





Добрая акция проходит по всей стране с 2018 года. Её старт традиционно даёт Президент России Владимир Путин. Каждый год к инициативе присоединяются тысячи людей и организаций, чтобы подарить детям веру в чудо.



В этом году представители Фонда капремонта Подмосковья приехали в Мариуполь. Руководитель проекта Фонда Алексей Стопорев поздравил 20 детей с наступающим Новым годом, перевоплотившись в Деда Мороза. Ребята получили подарки, о которых заранее написали на «Ёлке желаний».

«Мечта для ребенка – это нечто очень важное и искреннее, поэтому хочется подарить настоящее волшебство», – отметил Алексей Стопорев.