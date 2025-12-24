В Подмосковье за год провели более 85 000 проверок капремонта

24 декабря 2025, 09:53

оригинал Фото: пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области

Капитальный ремонт многоквартирных домов в Подмосковье проходит под постоянным строительным контролем. С начала года специалисты Управления технического надзора капремонта региона выполнили более 85 000 выездных проверок. Об этом сообщили в подмосковном МинЖКХ.





Эксперты работают непосредственно на объектах. Они проверяют соответствие проектной документации, качество материалов и соблюдение строительных норм на всех этапах — от подготовки фасадов и монтажа кровли до прокладки инженерных сетей и установки оборудования.



«Ваша работа, как уже было отмечено, с одной стороны, остается в тени, но с другой – имеет колоссальное значение. При тех сложных условиях, в которых вам пришлось трудиться, проявленные вами качества вызывают искреннее восхищение. И аббревиатура нашего стройнадзора уже известна всем: и заказчикам, и подрядчикам, и в Минстрое России», — ранее отметил министр ЖКХ Московской области Кирилл Григорьев.