В Подмосковье за год провели более 85 000 проверок капремонта
Капитальный ремонт многоквартирных домов в Подмосковье проходит под постоянным строительным контролем. С начала года специалисты Управления технического надзора капремонта региона выполнили более 85 000 выездных проверок. Об этом сообщили в подмосковном МинЖКХ.
Эксперты работают непосредственно на объектах. Они проверяют соответствие проектной документации, качество материалов и соблюдение строительных норм на всех этапах — от подготовки фасадов и монтажа кровли до прокладки инженерных сетей и установки оборудования.
«Ваша работа, как уже было отмечено, с одной стороны, остается в тени, но с другой – имеет колоссальное значение. При тех сложных условиях, в которых вам пришлось трудиться, проявленные вами качества вызывают искреннее восхищение. И аббревиатура нашего стройнадзора уже известна всем: и заказчикам, и подрядчикам, и в Минстрое России», — ранее отметил министр ЖКХ Московской области Кирилл Григорьев.Капремонт идет планово. Сейчас специалисты контролируют работы на 1 320 инженерных системах в 50 муниципалитетах. В их числе — Люберцы, Балашиха, Коломна, Одинцовский округ, а также ЗАТО Молодежный, Власиха и Краснознаменск.
В среднем эксперты проводят более 230 проверок в день. Такой подход позволяет своевременно выявлять нарушения и гарантировать качество работ.