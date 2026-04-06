Дегустация фермерских продуктов пройдёт в Доме Правительства Подмосковья
8 апреля с 10:00 до 15:00 в Доме Правительства Московской области состоится дегустация фермерской продукции в рамках проекта Россельхозбанка «Вкусная пятница». Гости смогут попробовать и купить товары от производителей Подмосковья и других регионов России, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия региона.
На площадке будут представлены ароматная выпечка, натуральный шоколад, растительные масла холодного отжима, а также адыгейские сыры разных сортов — от копчёных до мягких и твёрдых. Кроме того, посетителям предложат натуральные сладости с подмосковной эко-фермы: халву и мармелад.
Проект направлен на поддержку начинающих фермеров и расширение каналов сбыта. На сегодняшний день в нём регулярно участвуют более 75 хозяйств, а мероприятия проходят на 30 с лишним площадках Москвы и Московской области.
Ярмарка развернётся по адресу: Красногорск, бульвар Строителей, дом 1, этаж -3. Сотрудники смогут познакомиться с продукцией местных брендов, приобрести товары и узнать об особенностях их производства. Участие в проекте для фермеров и принимающих площадок является бесплатным. Подробную информацию о том, как присоединиться к проекту, а также возможность задать вопросы можно найти на платформе «Свое Родное».
