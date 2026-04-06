Сотрудники медицинской службы Росгвардии отмечают профессиональный праздник

06 апреля 2026, 17:30

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО

Работники медицинской службы подмосковного главка Росгвардии отмечают профессиональный праздник. Об этом рассказали в пресс-службе Главного управления ведомства по Московской области.





Эта служба Росгвардии выполняет такие задачи, как медицинское сопровождение служебно-боевой деятельности, профилактические и лечебные мероприятия, оздоровление и реабилитация. Особое внимание уделяют регулярному медосмотру сотрудников, вернувшихся из служебных командировок.



«От уровня подготовки специалистов, их оперативности и профессионализма зависят не только здоровье, но и боеготовность личного состава. Медики обеспечивают комплексную поддержку подразделений, участвуя в сопровождении спецопераций, организуя профилактические, лечебные и восстановительные мероприятия. В подразделениях ведётся постоянный контроль санитарно-эпидемиологической обстановки», – отметили в спецслужбе.