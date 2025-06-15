Делегация из Городского округа Серпухов приняла участие в церемонии запуска часов обратного отсчета до «Интервидения»
Серпухов стал частью церемонии запуска часов обратного отсчета до «Интервидения»
В День России на Манежной площади прошла торжественная церемония запуска часов обратного отсчета до Международного музыкального конкурса «Интервидение». Представители Городского округа Серпухов стали активными участниками этой церемонии.
Предствители делегации были как в роли гостей, так и в качестве волонтеров мероприятия — они помогали с организацией и направляли почетных гостей. Музыкальный конкурс состоится 20 сентября 2025 года на площадке Live Арена.
Россию на «Интервидении» представит SHAMAN (Ярослав Дронов). В музыкальном состязании будут участвовать артисты более чем из 20 стран, включая государства БРИКС, СНГ, Латинской Америки, Азии и Африки.
Россию на «Интервидении» представит SHAMAN (Ярослав Дронов). В музыкальном состязании будут участвовать артисты более чем из 20 стран, включая государства БРИКС, СНГ, Латинской Америки, Азии и Африки.
Ранее сообщалось, что певица Жасмин заявила о желании принять участие в «Интервидении». Подробнее читайте в материале «Радио 1».