Делегация из Городского округа Серпухов приняла участие в церемонии запуска часов обратного отсчета до «Интервидения»

15 июня 2025, 17:59

Серпухов стал частью церемонии запуска часов обратного отсчета до «Интервидения»

Фото: пресс-служба администрации г.о. Серпухов

В День России на Манежной площади прошла торжественная церемония запуска часов обратного отсчета до Международного музыкального конкурса «Интервидение». Представители Городского округа Серпухов стали активными участниками этой церемонии.







Предствители делегации были как в роли гостей, так и в качестве волонтеров мероприятия — они помогали с организацией и направляли почетных гостей. Музыкальный конкурс состоится 20 сентября 2025 года на площадке Live Арена.



Россию на «Интервидении» представит SHAMAN (Ярослав Дронов). В музыкальном состязании будут участвовать артисты более чем из 20 стран, включая государства БРИКС, СНГ, Латинской Америки, Азии и Африки.



