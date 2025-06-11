Mash: США подтвердили участие в «Интервидении»
США подтвердили свое участие в конкурсе «Интервидение», пишет Telegram-канал Mash. Обозреватели уточнили, что за океаном уже выбирают исполнителя, который представит страну в Москве.
Завтра на Манежной площади огласят окончательный список стран-участниц в рамках церемонии, посвященной отсчету ста дней до «Интервидения», сказано в материале. При этом отмечается, что всего в конкурсе поучаствуют примерно 20 государств.
В СМИ была информация, что на «Интервидении» выступят представители СНГ, БРИКС, Африки, Азии и Латинской Америки. Организаторы еще не подтвердили участие российских, белорусских, сербских, кубинских и киргизских исполнителей.
Однако в прессе также звучало, что Россию на «Интервидении» представит певец Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN.
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