SHAMAN представил новую песню для «Интервидения» на Премии «МУЗ-ТВ 2025»
Российский певец Ярослав Дронов, известный под сценическим псевдонимом SHAMAN впервые исполнил свою новую песню «Прямо в сердце». Данное произведение написано специально для Международного музыкального конкурса «Интервидение», сообщают NEWS.ru. Известно, что автором композиции выступил продюсер Максим Фадеев.
Презентацию нового произведения Дронов устроил на Премии «МУЗ-ТВ 2025». Любовь в песне SHAMAN и Максима Фадеева сносит на своем пути всё, стирая боль и оставляя светлую надежду. Мэтр отечественной музыкальной индустрии Фадеев создал для Ярослава Дронова произведение необычайной красоты, в котором запечатлел душевную боль неразделенной любви.
Композиция «Прямо по сердцу» является мощной балладой, с исполнением которой Дронов идеально справился. Фадееву удалось раскрыть певца с абсолютно с новой стороны, показав невероятные грани диапазона артиста.
Ранее Максим Фадеев признался, что произведение для «Интервидения» писал вовсе не для SHAMAN.
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