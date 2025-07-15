Делегация из Павловского Посада участвует в «Добро.Конференции»
В Мастерской управления «Сенеж» открылась «Добро.Конференция 2025». Павловский Посад на ней представляют сотрудники Центра «Росток» Светлана и Владимир Колесовы, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Участие в таком федеральном событии – большая честь и признание важной работы, которая ведётся в нашем городском округе», – отмечается на сайте Центра «Росток».Светлана и Владимир присутствовали на заседании, на котором зампред правительства России Дмитрий Чернышенко вручил первые в стране знаки «Доброволец России». Новую государственную награду получили девять выдающихся волонтёров со всей России за труд, героизм и безграничную преданность делу помощи людям. Ещё два человека были удостоены знака отличия «За благодеяние» за особый вклад в благотворительность, реализацию социальных проектов и безвозмездную помощь.
«Светлана Колесова – руководитель Центра развития и поддержки семьи «Росток», организатор эко-просветительского проекта «Добрые руки», который стал победителем Национальной премии Экологического фонда им. В. И. Вернадского в номинации «Устойчивое развитие и потребление». Сама Светлана завоевала премию «Герой нашего времени» для добровольцев Подмосковья в номинации «С любовью к природе». Помимо этого, она стала победителем в номинации «С любовью к планете» за популяризацию экологического образа жизни и сохранение экологии», – рассказали в пресс-службе.Светлана и Владимир также отмечены благодарственными письмами министра информационных и социальных коммуникаций за развитие социально значимых инициатив на территории Московской области. У семьи есть и другие государственные награды.
Конференция собрала более 600 участников из 82 регионов России, а также представителей Абхазии, Азербайджана, Казахстана и Белоруссии.