Парки Павловского Посада предлагают концерты, йогу и танцы на открытом воздухе
Июльская жара не помешала паркам Павловского Посада радовать жителей насыщенной и интересной программой. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Городской парк во вторник приглашает самых креативных на встречу паркового клуба «Мое лето». В 14:30 в «зелёной зоне» поговорим о летних фантазиях, и проверим парковый огород – там уже поспели вкуснейший горох и кабачки. Среда обещает заряд энергии. В 9 утра у сцены – утренняя зумба, а в 19 часов профессиональные тренеры Анжела и Наталья проведут занятие «Танцуем в парке»., – сказали в администрации.
В пятницу жителей ждёт концерт «День счастливого человека». Александра Шувалова и её друзья начнут выступление в 18 часов.
«Суббота насыщена событиями для всей семьи. С 9:00 акция «Проверь здоровье в парке» поможет позаботиться о своём самочувствии. В 10:30 маленьких гостей ждёт любимая «Пластилиновая ворона». А вечером – главное событие недели, «Ночь в парке»! Стартуем в 17:00 с фотозоны, мастер-класса «Под сиянием луны», настольных игр и выступления «Хищных птиц». Завершением насыщенного вечера станет кинопоказ в 20:40», – добавили в пресс-службе.В парк «Дубрава» неделю откроет День йоги. Желающих во вторник в 13:00 ждут в павильоне. В среду в 16:00 – «Каникулы в парке» с настольными играми. А в четверг пройдёт репетиция студии «Большая сцена». Завершит неделю в пятницу, в 13:00 ещё одна встреча на йоге.