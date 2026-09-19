Делегация из Подмосковья приняла участие в Международном фестивале молодёжи

19 сентября 2026, 11:15

оригинал Фото: пресс-служба МИМП МО

В Екатеринбурге завершился масштабный Международный фестиваль молодёжи. На нём побывали около 300 участников из Подмосковья, сообщили в пресс-службе Министерства информации и молодёжной политики Московской области.





Фестиваль объединил около 10 000 молодых людей из 89 регионов России, а также из 191 страны мира.

«Почти 300 человек от Московской области стали частью этого большого праздника. Наши ребята зарядились эмоциями, познакомились с участниками из разных стран, много танцевали, пели и делились культурными традициями, узнали немало интересного. Каждый нашёл для себя что-то важное – новые знания, друзей, идеи для будущих проектов. Мы гордимся тем, как достойно они представили наш регион», – сказала министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.