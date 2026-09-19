Делегация из Подмосковья приняла участие в Международном фестивале молодёжи
В Екатеринбурге завершился масштабный Международный фестиваль молодёжи. На нём побывали около 300 участников из Подмосковья, сообщили в пресс-службе Министерства информации и молодёжной политики Московской области.
Фестиваль объединил около 10 000 молодых людей из 89 регионов России, а также из 191 страны мира.
«Почти 300 человек от Московской области стали частью этого большого праздника. Наши ребята зарядились эмоциями, познакомились с участниками из разных стран, много танцевали, пели и делились культурными традициями, узнали немало интересного. Каждый нашёл для себя что-то важное – новые знания, друзей, идеи для будущих проектов. Мы гордимся тем, как достойно они представили наш регион», – сказала министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.Одним из ярких событий культурной программы стало Шествие молодёжи мира, в котором участвовала делегация Московской области. Тысячи молодых людей в национальных костюмах, с народными музыкальными инструментами прошли по тематическому маршруту, объединившему музыку, танцы и традиции разных народов.
Ребята из Подмосковья посещали лекции и дискуссии, участвовали в культурных и спортивных активностях, ездили на экскурсии, поднимались на гору в Сысерти, посетили Верхнюю Пышму и Музейный комплекс Уральской горно-металлургической компании. Они также пробовали деликатесы Екатеринбурга, ходили на концерты и паблик-токи с артистами, режиссёрами и участниками СВО. Сильное впечатление оставил спектакль «Нюрнбергский процесс».
Мероприятие прошло в рамках нацпроекта «Молодёжь и дети».