Завод счётчиков из Мытищ присоединился к проекту «Производительность труда»
Компания «Водомер» из Мытищ присоединилась к федеральному проекту «Производительность труда». Об этом сообщили в пресс-службе Мининвеста Подмосковья.
В рамках проекта команда предприятия вместе со специалистами Регионального центра компетенций Московской области планирует повысить эффективность процессов поверки, ремонта и сервисного обслуживания приборов учёта.
«Водомер» производит счётчики воды и тепла для коммунального хозяйства и промышленных предприятий, а также занимается их гарантийным и сервисным обслуживанием. Продукция предприятия проходит многоступенчатый контроль от этапов проектирования и испытаний до серийного выпуска.
В рамках проекта специалисты РЦК проанализируют производственные и сервисные процессы, определят возможности для их оптимизации.
Федеральный проект «Производительность труда» реализуют в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Чтобы стать его участником, нужно подать заявку на платформе.
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