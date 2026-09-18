Завод счётчиков из Мытищ присоединился к проекту «Производительность труда»

18 сентября 2026, 22:47

оригинал Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Компания «Водомер» из Мытищ присоединилась к федеральному проекту «Производительность труда». Об этом сообщили в пресс-службе Мининвеста Подмосковья.