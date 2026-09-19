Подмосковные энергетики принимают активное участие в голосовании

19 сентября 2026, 11:00

оригинал Фото: пресс-служба Минэнерго МО

Сотрудники Министерства энергетики Московской области и энергокомпаний участвуют в выборах депутатов Госдумы и Мособлдумы, которые проводятся с 18 по 20 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.





Голосование проходит как на избирательных участках, так и дистанционно. ДЭГ позволяет принять участие в выборах сотрудникам, которые в эти дни несут дежурство на объектах энергетической инфраструктуры.

«Участие в выборах – это возможность каждого повлиять на решения, от которых будет зависеть развитие страны и регионов в ближайшие годы. Для многих наших специалистов эти дни – рабочие. Энергетики обеспечивают надёжное электроснабжение избирательных участков, дежурят на объектах, контролируют работу инфраструктуры. Однако каждый может сделать свой выбор», – отметил министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.