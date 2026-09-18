В субботу подмосковные поликлиники ждут на диспансеризацию до полуночи

18 сентября 2026, 21:19

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Жители Подмосковья 19 сентября смогут пройти диспансеризацию и профилактические обследования с 9 утра до полуночи. Об этом сообщил зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.





По такому расписанию в субботу будут работать девять медицинских организаций.

«Для нас важно, чтобы профилактические обследования были доступны каждому. Поэтому 19 сентября в дополнение к акции в парках мы организуем мероприятия в поликлиниках. Часть учреждений будет работать с утра до полуночи. Это удобная возможность пройти базовое обследование и своевременно обнаружить возможные риски. В прошлую субботу такой возможностью воспользовались около 16 000 человек», – уточнил Забелин.