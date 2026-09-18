В субботу подмосковные поликлиники ждут на диспансеризацию до полуночи
Жители Подмосковья 19 сентября смогут пройти диспансеризацию и профилактические обследования с 9 утра до полуночи. Об этом сообщил зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
По такому расписанию в субботу будут работать девять медицинских организаций.
«Для нас важно, чтобы профилактические обследования были доступны каждому. Поэтому 19 сентября в дополнение к акции в парках мы организуем мероприятия в поликлиниках. Часть учреждений будет работать с утра до полуночи. Это удобная возможность пройти базовое обследование и своевременно обнаружить возможные риски. В прошлую субботу такой возможностью воспользовались около 16 000 человек», – уточнил Забелин.
Для жителей также проведут занятия в «Школах здоровья». Специалисты расскажут о профилактике заболеваний, самостоятельном контроле основных показателей здоровья, снижении рисков развития хронических заболеваний. Их также научат оказывать первую помощь и измерять артериальное давление.
Для прохождения диспансеризации нужно взять с собой паспорт и полис ОМС. Для сдачи анализов врачи советуют не принимать пищу как минимум за четыре часа до посещения поликлиники.