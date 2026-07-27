Ремонт ФОКа «Старый городок» в Одинцовском округе вступил в финальную стадию
Капитальный ремонт ФОКа-спортшколы «Старый городок» в одноименном посёлке Одинцовского округа близится к завершению. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
В настоящий момент работы в здании общей площадью около 1 900 квадратных метров выполнены на 88%.
«Сейчас на объекте завершают фасадные и кровельные работы, монтируют инженерные коммуникации и занимаются чистовой отделкой», — говорится в сообщении.В обновлённое здание завезут современное оборудование и мебель.
Завершить ремонт должны к 1 сентября.
Ранее сообщалось, что в городе Ликино-Дулёво Орехово-Зуевского округа капитально ремонтируют корпус №1 спортивной школы «Феникс». Готовность объекта уже превысила 80%.