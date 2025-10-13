В Подмосковье с начала года адреса получили более 135 тыс. объектов недвижимости

13 октября 2025, 15:19

оригинал Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Свыше 135 тысяч адресов присвоили объектам недвижимости в Московской области за девять месяцев текущего года. Это на 2 тысячи больше, чем за аналогичный период 2024 года, сообщает пресс-служба подмосковного комитета по архитектуре и градостроительству.





Присвоение адреса является одной из самых популярных госулуг, которые курирует Мособлархитектура.





«Больше всего адресов получили объекты недвижимости в Раменском округе — 9,7 тыс., в округе Истра (9,2 тыс.), в Домодедове (9 тысяч), Чехове и Солнечногорске (по 7 тысяч)», — говорится в сообщении.