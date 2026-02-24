Делегация Подмосковья почтила память героев 23 февраля на Красной площади

24 февраля 2026, 09:29

оригинал Фото: пресс-служба Московской областной Думы

В День защитника Отечества делегация Московской области во главе с председателем Мособлдумы Игорем Брынцаловым возложила венок к мемориалу «Могила Неизвестного Солдата» в Александровском саду. Об этом сообщили в Московской областной Думе.





В церемонии также участвовали бойцы специальной военной операции и кадеты школы имени трижды Героя Советского Союза А.И. Покрышкина.



Фото: пресс-служба Московской областной Думы

«Здесь физически ощущается преемственность поколений. Бойцы, которые прямо сейчас отстаивают суверенитет государства на передовой, и ребята, которым предстоит беречь Россию в будущем, отдают дань уважения героям Великой Отечественной войны. У Вечного огня, под звуки Государственного гимна и чеканный шаг роты Почётного караула, мы склоняем головы перед теми, кто пожертвовал собой ради Родины», — рассказал Игорь Брынцалов.