В Подмосковье за пять лет по запросу жителей отремонтировали 8 тысяч км дорог
Около восьми тысяч километров дорог — более четырёх тысяч км региональных и свыше трёх с половиной тысяч км муниципальных — отремонтировали в Московской области за последние пять лет по Народной программе «Единой России». Об этом сообщает пресс-служба регионального отделения партии.
Народная программа формируется по запросам избирателей.
«Развитию транспортной инфраструктуры посвящен целый раздел Народной программы. В Подмосковье за пять лет по наказам жителей построили и реконструировали 47 автомобильных дорог регионального значения и восемь — местного», — рассказал член фракции «Единая Россия» в Мособлдуме Максим Коркин.В число крупнейших реализованных проектов вошли участки Южно-Лыткаринской автодороги и обходы посёлков Октябрьский и Островцы.
В текущем году в рамках Народной программы в Московской области планируется отремонтировать еще более 700 километров муниципальных и 600 километров региональных дорог.