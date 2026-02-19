Достижения.рф

В Подмосковье за пять лет по запросу жителей отремонтировали 8 тысяч км дорог

оригинал Фото: пресс-служба фракции «Единая Россия» в Мособлдуме

Около восьми тысяч километров дорог — более четырёх тысяч км региональных и свыше трёх с половиной тысяч км муниципальных — отремонтировали в Московской области за последние пять лет по Народной программе «Единой России». Об этом сообщает пресс-служба регионального отделения партии.



Народная программа формируется по запросам избирателей.

«Развитию транспортной инфраструктуры посвящен целый раздел Народной программы. В Подмосковье за пять лет по наказам жителей построили и реконструировали 47 автомобильных дорог регионального значения и восемь — местного», — рассказал член фракции «Единая Россия» в Мособлдуме Максим Коркин.
В число крупнейших реализованных проектов вошли участки Южно-Лыткаринской автодороги и обходы посёлков Октябрьский и Островцы.

В текущем году в рамках Народной программы в Московской области планируется отремонтировать еще более 700 километров муниципальных и 600 километров региональных дорог.
Лев Каштанов

